Samanyolu Haber /Gündem / Eski Belde Belediye Başkanı'nın sır ölümü: Evinde ölü bulundu /10 Haziran 2025 00:22

Eski Belde Belediye Başkanı'nın sır ölümü: Evinde ölü bulundu

Kütahya'da Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik (62), evinde ölü bulundu. Taşkesdik'in cansız bedeninin, evden gelen köpek seslerini duyan akrabası tarafından bulunduğu öğrenildi.

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Olay, Kütahya'da Mecidiye Mahallesi Koca Aralık Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan tesadüfen geçerken; Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik’e ait evden gelen köpek seslerini duyan akrabası eve girdi. Taşkedik’in hareketsiz şekilde yattığını gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkesdik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkesdik’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi’nde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Taşkesdik’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
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