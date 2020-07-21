Samanyolu Haber /Politika / Eski belediye başkanı gözaltına alındı /21 Temmuz 2020 22:29

Eski belediye başkanı gözaltına alındı

Yerine daha önce kayyım atanan HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in gözaltına alındığı ifade edildi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Demir'in sorgu işleminin devam ettiği öğrenildi.
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