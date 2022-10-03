Eski Beşiktaşlı Acun'un takımının başına mı geçiyor?

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidiş sonrası teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.





Şimdiler de ise takımın başına bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal'in geçebileceği iddia ediliyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City için tanıdık bir teknik direktör gündeme geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City için tanıdık bir teknik direktör gündeme geldi.





İngiliz basınında yer alan haberde, Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile yollarını ayıran kulübün gündemindeki ismin bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal olduğu belirtildi.

AL WAHDA'DAN AYRILACAK İDDİASI!





Öte yandan Carvalhal'in, 1 Temmuz 2022'de bir yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan 4 maçın ardından ayrılacağı iddia edildi.