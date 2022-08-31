Samanyolu Haber /Spor / Eski Beşiktaşlı Oğuzhan'ın yeni takımı bakın neresi oldu /31 Ağustos 2022 20:53

Eski Beşiktaşlı Oğuzhan'ın yeni takımı bakın neresi oldu

On yıl boyunca Beşiktaş'ta top koşturan ve adı takımla özdeşleşen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımının belli olduğu açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor oldu.

29 yaşındaki milli orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Daha önce transfer çalışmalarının tamamlandığı açıklanan Akdeniz ekibinde alınan istikrarsız sonuçların ardından girişimler yeniden başlarken, Oğuzhan Özyakup transferinde mutlu sona ulaştı.

Antalyaspor ile görüşmelerini tamamlayan Oğuzhan'ın, kısa süre içerisinde Antalya'ya gitmesi ve imza atması bekleniyor.
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