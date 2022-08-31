Eski Beşiktaşlı Oğuzhan'ın yeni takımı bakın neresi oldu

Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor oldu.29 yaşındaki milli orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Daha önce transfer çalışmalarının tamamlandığı açıklanan Akdeniz ekibinde alınan istikrarsız sonuçların ardından girişimler yeniden başlarken, Oğuzhan Özyakup transferinde mutlu sona ulaştı.Antalyaspor ile görüşmelerini tamamlayan Oğuzhan'ın, kısa süre içerisinde Antalya'ya gitmesi ve imza atması bekleniyor.