Samanyolu Haber /Spor / Eski Beşiktaşlı Pjanic'in yeni takımı bakın neresi oldu /07 Eylül 2022 21:10

Eski Beşiktaşlı Pjanic'in yeni takımı bakın neresi oldu

Barcelona'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve beklenen performansı sergileyemeyen Pjanic'in yeni takımı açıklandı.

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Büyük bir beklenti ile geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosuna kiralık olarak katılan ancak bekleneni veremeyen Miralem Pjanic'in yeni takımının belli olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah Kulübü, bonservisi Barcelona'da bulunan Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pjanic için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmediği ifade edildi.
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