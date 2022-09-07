Eski Beşiktaşlı Pjanic'in yeni takımı bakın neresi oldu

Büyük bir beklenti ile geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosuna kiralık olarak katılan ancak bekleneni veremeyen Miralem Pjanic'in yeni takımının belli olduğu ifade edildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu. geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah Kulübü, bonservisi Barcelona'da bulunan Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pjanic için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmediği ifade edildi.