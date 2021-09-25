"Eski bir merkez bankacı olarak bu kelimeyi kullanmaktan utanç duyuyorum ama..."

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Eski bir merkez bankacı olarak talimat kelimesini kullanmaktan utanç duyuyorum ama maalesef gerçek bu. Faizlerin bu şekilde düşürülmesi akla ziyan. Zaten piyasa bu yanlışa hemen tepkisini verdi. Sonuçta hepimiz kaybettik. Artık yüksek enflasyon, düşük büyüme, hayat pahalılığı, yapılamayan yurtlar, ödenemeyen faturalara hazırlıklı olalım” dedi.





Sözcü’nün haberine göre, Yılmaz, zamansız faiz indirimi yüzünden enflasyonun yükseleceğini, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta zam yağacağını, faturaların kabaracağını, kış aylarının da çok zor geçeceğini söyledi. Öğrenci yurdu yapılabilecek paraların bile faize akacağını belirten Yılmaz, “Hükümet herhalde anketlere bakıp seçilemeyeceğini anlayınca ekonomiyi daha da zora sokmaya çalışıyor. Ancak boşuna. Aklı selim yönetim gelince tüm bu akıl dışı işler biter” dedi. Yılmaz, şu tespitlerde bulundu:





Ekonomiyi deney tahtasına dönüştürdüler. Bunlar yanlış yapmanın tahsilini almışlar. Faiz enflasyonun sebebi diye uydurdukları saçma teoriyi kanıtlamak için ülkenin 128 milyar dolarını yediler, bitirdiler.”





Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde Merkez'de yeni bir başkan değişikliği olup olmayacağı tartışmalarına, “Başkan değişse bir felaket, değişmese başka felaket. Güven kalmadı ki. Kim gelirse gelsin faydalı işler yapma şansı yok” diye konuştu.





Faiz kararıyla Orta Vadeli Program'ın (OVP) bir ay içinde ‘çöp' olduğunu söyleyen Yılmaz, Merkez Bankası'nın bu dönemde önce yukarıdan gelen talimatı yerine getirip sonra gerekçe ürettiğini ifade etti. Para Politikası Kurulu kararında çok sayıda riskin sıralandığına dikkat çeken Yılmaz, “O kadar riski arka arkaya sıralayıp sonra da faizi indirmek akla ziyan” ifadesini kullandı.