Samanyolu Haber /Ekonomi / "Eski bir merkez bankacı olarak bu kelimeyi kullanmaktan utanç duyuyorum ama..." /25 Eylül 2021 11:03

"Eski bir merkez bankacı olarak bu kelimeyi kullanmaktan utanç duyuyorum ama..."

Merkez Bankası eski Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 1 puanlık faiz indiriminin Merkez Bankası'nın kararı olmadığını, ‘yukarıdan gelen talimatla' faizin düşürüldüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Eski bir merkez bankacı olarak talimat kelimesini kullanmaktan utanç duyuyorum ama maalesef gerçek bu. Faizlerin bu şekilde düşürülmesi akla ziyan. Zaten piyasa bu yanlışa hemen tepkisini verdi. Sonuçta hepimiz kaybettik. Artık yüksek enflasyon, düşük büyüme, hayat pahalılığı, yapılamayan yurtlar, ödenemeyen faturalara hazırlıklı olalım” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Yılmaz, zamansız faiz indirimi yüzünden enflasyonun yükseleceğini, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta zam yağacağını, faturaların kabaracağını, kış aylarının da çok zor geçeceğini söyledi. Öğrenci yurdu yapılabilecek paraların bile faize akacağını belirten Yılmaz, “Hükümet herhalde anketlere bakıp seçilemeyeceğini anlayınca ekonomiyi daha da zora sokmaya çalışıyor. Ancak boşuna. Aklı selim yönetim gelince tüm bu akıl dışı işler biter” dedi. Yılmaz, şu tespitlerde bulundu:

Ekonomiyi deney tahtasına dönüştürdüler. Bunlar yanlış yapmanın tahsilini almışlar. Faiz enflasyonun sebebi diye uydurdukları saçma teoriyi kanıtlamak için ülkenin 128 milyar dolarını yediler, bitirdiler.”

Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde Merkez'de yeni bir başkan değişikliği olup olmayacağı tartışmalarına, “Başkan değişse bir felaket, değişmese başka felaket. Güven kalmadı ki. Kim gelirse gelsin faydalı işler yapma şansı yok” diye konuştu.

Faiz kararıyla Orta Vadeli Program'ın (OVP) bir ay içinde ‘çöp' olduğunu söyleyen Yılmaz, Merkez Bankası'nın bu dönemde önce yukarıdan gelen talimatı yerine getirip sonra gerekçe ürettiğini ifade etti. Para Politikası Kurulu kararında çok sayıda riskin sıralandığına dikkat çeken Yılmaz, “O kadar riski arka arkaya sıralayıp sonra da faizi indirmek akla ziyan” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Eski bir merkez bankacı olarak bu kelimeyi kullanmaktan... Sonraki Haber >>

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:13