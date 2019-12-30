Eski büyükelçiden çarpıcı Saray mesajı

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan’ın isim vermeden şahsi Twitter hesabında kullandığı ifadeler tartışmalara sebep oldu.





Namık Tan, "Öküz tahta çıkarsa padişah olmaz, fakat saray ahır olur." şeklindeki bir Çerkez atasözünü paylaştı.





AKP'Lİ İSİMLER O SÖZLERİ ÜZERİNE ALDI





Tan'ın bu sözlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimler üzerine aldı.





Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Tan’ı çirkin davranmakla itham etti.





Külünk, şahsi Twitter hesabında Namık Tan’a, “Sn. Tan bu üslûp ve yaklaşım çok çirkin. Anlaşılan bu değerlendirmeyi aynaya bakarak yapmışsınız!” diyerek cevap verdi.





Tan'ın söz konusu mesajını 20 bine yakın kullanıcı beğenirken, 3 binden fazla kişi de yeniden paylaştı. Yorumlarda ise AKP trolleri Tan'a ağır hakaretlerde bulundu.





RUSYA'DAN S-400 ALINMASININ TÜRKİYE'YE AĞIR BİR MALİYET GETİRECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ





Tan son olarak 2019 yılının başında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını eleştirmişti.





S-400 alımında ısrarın Amerika ile ilişkileri ciddi şekilde gereceğini belirten Tan, "Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir’ sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var. S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir.” ifadelerini kullanmıştı.