Samanyolu Haber /Gündem / Eski büyükelçiden çarpıcı Saray mesajı /30 Aralık 2019 16:22

Eski büyükelçiden çarpıcı Saray mesajı

Sosyal medya eski Washington büyükelçisi Namık Tan'ın Saray mesajını tartışıyor.

SHABER3.COM

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan’ın isim vermeden şahsi Twitter hesabında kullandığı ifadeler tartışmalara sebep oldu.

Namık Tan, "Öküz tahta çıkarsa padişah olmaz, fakat saray ahır olur." şeklindeki bir  Çerkez atasözünü paylaştı. 

AKP'Lİ İSİMLER O SÖZLERİ ÜZERİNE ALDI

Tan'ın bu sözlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimler üzerine aldı. 

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Tan’ı çirkin davranmakla itham etti. 

Külünk, şahsi Twitter hesabında Namık Tan’a, “Sn. Tan bu üslûp ve yaklaşım çok çirkin. Anlaşılan bu değerlendirmeyi aynaya bakarak yapmışsınız!” diyerek cevap verdi. 

Tan'ın söz konusu mesajını 20 bine yakın kullanıcı beğenirken, 3 binden fazla kişi de yeniden paylaştı. Yorumlarda ise AKP trolleri Tan'a ağır hakaretlerde bulundu. 

RUSYA'DAN S-400 ALINMASININ TÜRKİYE'YE AĞIR BİR MALİYET GETİRECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Tan son olarak 2019 yılının başında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını eleştirmişti.

S-400 alımında ısrarın Amerika ile ilişkileri ciddi şekilde gereceğini belirten Tan, "Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir’ sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var. S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski büyükelçiden çarpıcı Saray mesajı Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:50:44