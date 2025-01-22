Samanyolu Haber /Gündem / Eski çalışan dehşet saçtı: CHP'li başkanın bulunduğu araca silahlı saldırı /22 Ocak 2025 23:00

Eski çalışan dehşet saçtı: CHP'li başkanın bulunduğu araca silahlı saldırı

Adana'da CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde olduğu araca ateş açıldı. Saldırının işten çıkarılan eski belediye çalışanı tarafından gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Adana'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin aracına akşam saatlerinde saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; işten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'İŞE GELMEMESİ NEDENİYLE ÇIKARILDI'

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada; A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.
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