Samanyolu Haber /Teknoloji / Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlama /16 Eylül 2020 10:47

Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlama

Facebook’un eski veri bilimcisi Sophia Zhang, Facebook'u aralarında Hindistan, Azerbaycan ve Honduras'ın bulunduğu çok sayıda ülkede siyasi manipülasyonları göz yumduğunu iddia eetti.

SHABER3.COM

"Buzzfeed" isimli haber sitesi, Facebook’un eski veri bilimcisi Sophia Zhang’ın kurum içi hazırladığı raporu ele geçirerek yayımladı.

6 bin 600 kelimelik rapora göre Zhang, Facebook genellikle sıradan sahte hesaplara odaklanıyor. Ancak yabancı devletlerin platformu siyasi amaçları için geniş ölçüde kötüye kullanmalarına göz yumuluyor.

“BİLİYORUM, ELLERİMDE KAN VAR”

Raporda, “Sivil dürüstlük alanında, Facebook'un kısa vadeli kararlarının büyük ölçüde ‘halkla ilişkiler’ maksatlı alındığı herkesçe bilinen bir sırdır.” ifadeleri yer aldı.

Honduras, Azerbaycan ve Hindistan gibi ülkelerde gerçekleşen yaygın siyasi manipülasyonların yeterince araştırılmadığı belirtilen raporda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya ve İspanya’da kapatılan milyonlarca sahte hesabın ifşa edilmediği yazıldı.

Raporda, Zhang'ın “Biliyorum, ellerimde kan var” şeklinde ifadesinin yer aldığı belirtilirken, Facebook’un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu reddettiği değerlendirilmesi yapıldı.

FACEBOOK ADINA ROSEN AÇIKLAMA YAPTI

Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen şahsi Twitter hesabında, Zhang’ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, ‘sahte beğeniler’ bunlara dahil değil.” ifadelerini paylaştı.

Buzzfeed'in haberinde, Zhang’ın şirketin öncelikleri ve yaygın şekilde devam eden manipülasyonlar hakkında yönetimle devam eden anlaşmazlıklar sebebiyle eylül başında Facebook'tan kovulduğuna işaret edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlama Sonraki Haber >>

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:04