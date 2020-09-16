Eski çalışanından Facebook'a ağır suçlama

"Buzzfeed" isimli haber sitesi, Facebook’un eski veri bilimcisi Sophia Zhang’ın kurum içi hazırladığı raporu ele geçirerek yayımladı.



6 bin 600 kelimelik rapora göre Zhang, Facebook genellikle sıradan sahte hesaplara odaklanıyor. Ancak yabancı devletlerin platformu siyasi amaçları için geniş ölçüde kötüye kullanmalarına göz yumuluyor.







“BİLİYORUM, ELLERİMDE KAN VAR”





Raporda, “Sivil dürüstlük alanında, Facebook'un kısa vadeli kararlarının büyük ölçüde ‘halkla ilişkiler’ maksatlı alındığı herkesçe bilinen bir sırdır.” ifadeleri yer aldı.





Honduras, Azerbaycan ve Hindistan gibi ülkelerde gerçekleşen yaygın siyasi manipülasyonların yeterince araştırılmadığı belirtilen raporda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya ve İspanya’da kapatılan milyonlarca sahte hesabın ifşa edilmediği yazıldı.





Raporda, Zhang'ın “Biliyorum, ellerimde kan var” şeklinde ifadesinin yer aldığı belirtilirken, Facebook’un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu reddettiği değerlendirilmesi yapıldı.





FACEBOOK ADINA ROSEN AÇIKLAMA YAPTI





Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen şahsi Twitter hesabında, Zhang’ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, ‘sahte beğeniler’ bunlara dahil değil.” ifadelerini paylaştı.





Buzzfeed'in haberinde, Zhang’ın şirketin öncelikleri ve yaygın şekilde devam eden manipülasyonlar hakkında yönetimle devam eden anlaşmazlıklar sebebiyle eylül başında Facebook'tan kovulduğuna işaret edildi.