Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti

Yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü iç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski cumhurbaşkanı, o dönemde imza attığı af yasası binlerce militanın silah bırakmasını sağladığı için halkın saygısını kazanmıştı.







2013 yılında geçirdiği kısmı felçle kötüye giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmesi 'liderlik' için yeterli olmadığı kaygılarını doğurdu. Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla oldu ve toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşledi.





Cezayir'de, bu dönemde başlayan protestolar karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.







Buteflika'nın istifasının ardından, "yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara bulaşanlardan hesap sorulması talebiyle" gösterilerin devam etmesi üzerine ülkenin en nüfuzlu isimleri hakkında soruşturmalar açıldı. O dönemde, eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, iş adamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldı, tutuklama emirleri çıktı.