Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı /08 Ekim 2025 17:08

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, hastaneye kaldırıldı. 88 yaşında olan Hikmet Çetin’in ‘zatürre’ olduğu gerekçesiyle hastaneye yatırıldığı aktarıldı. Ankara’da Başkent Hastanesi’nde tedavi gördüğü aktarıldı.

SHABER3.COM

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

ZATÜRRE BAŞLANGICI TEŞHİSİ KONDU

Edinilen bilgiye göre, Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da öğrenildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

CHP’nin eski genel başkanlarından olan Çetin, son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini açıklamış ve birçok mitingde Özel’in yanında yer almıştı.

