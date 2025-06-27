Eski CHP liderinden net mesaj: 'O isim dışında kimse kabul edilemez'

“Bu sürecin CHP’yi karıştırmak amacıyla kullanıldığı kanısındayım. Ben iddiayı oylamaya hile karıştırılması şeklinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ortada çok açık bir şekilde yapılmış iki kurultay var. Her iki kurultayda da genel başkanımız çok güçlü bir şekilde seçimi kazandı.









'KİM GELİRSE GELSİN...'

CHP’de tüm gözler, 30 Haziran Pazartesi günü görülecek olan “Kurultay davası”na kilitlendi. Kritik duruşma öncesinde, partinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in yanında durma çağrısı yapıldı.TV100 ekranlarında yayımlanan Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına canlı bağlanan CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Karayalçın şu açıklamalara yer verdi:Kurultay iradesinin, parti iradesinin dışında kim olursa olsun bu Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir, başka isimlerde. Kim olursa olsun Özgür Özel dışında herhangi bir isim parti vicdanı tarafından kabul edilemez. Bunu genel olarak söylüyorum. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsına yönelik söylemiyorum. Bunun dışında herhangi bir isim herhangi bir şekil parti tarafından kabul edilemez.Eğer kurultay iptal edilirse parti yönetimi kurultaydan bir gün öncesine dönecektir. Bir gün önce kim genel başkan ise o partiyi yönetecektir. Burada eleştirilecek bir şey yok. Yargı kararı öyle çıkıyorsa bunun da gereği yerine getirilecektir tabii. Ama önemli olan şu, Kemal Bey veya başkası kim gelirse gelsin bana göre partiyi 45 gün içinde kurultaya götürmelidir.”