Samanyolu Haber /Gündem / Eski CHP'li Belediye Başkanı da gözaltında /12 Mart 2025 12:41

Eski CHP'li Belediye Başkanı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul ve üç ilde, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu iddia edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de vardı.

Adresinde bulunamayan bulunamayan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski CHP'li Belediye Başkanı da gözaltında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:54