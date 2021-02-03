Samanyolu Haber /Politika / Eski CHP'lilerden Baykal'a ziyaret /03 Şubat 2021 21:53

Eski CHP'lilerden Baykal'a ziyaret

Eski CHP milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'nun eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı Ankara'daki evinde ziyaret ettiği belitildi.

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Eski CHP milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı Ankara'daki evinde ziyaret etti. Baydar, "CHP üyesi olarak partideki son dönemdeki bazı gelişmelerden rahatsızız. Bunları dile getiriyoruz" dedi.

Baykal'ın Ankara Beytepe'deki evinde gerçekleşen ziyaret sonrası konuşan Baydar, önce eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, ardından da Deniz Baykal'la görüştüklerini belirtti. 

Mevlüt Dudu'nun ayrıca eski genel başkanlardan Altan Öymen ile görüşeceğini ifade eden Metin Lütfi Baydar, görüşmelerde CHP'nin bütünlüğünün sağlanması için neler yapılabileceğinin ele alındığını kaydetti.

Baydar, "Önceki dönemde CHP'nin birleştirilmesinde önemli görevler almış ve fedakarlıklar yapmış genel başkanları ziyaret ettik. Neler yapılabileceği konusunda hem onların görüşlerini dinledik hem bizim bazı önerilerimiz oldu, onları tartıştık. Sanırım genel başkanlar kendi aralarında bir telefon trafiği yapacaklar, telefon trafiğine göre de bir hareketlilik olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Temel amaçlarının partinin birliğinin bütünlüğünün sağlanması olduğunu belirten Baydar, "Bunun için hem genel merkez yönetiminin ve yetkili olan arkadaşların inşallah üzerine düşen bir takım şeyleri yapacaklarına inanıyoruz. Bu umudumuzu sonuna kadar korumayı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Metin Lütfi Baydar, Muharrem İnce ile bir temaslarının olup olmadığı sorusuna, "Şu anda bizler de Muharrem Bey de CHP üyesiyiz. CHP üyesi olarak partideki son dönemdeki bazı gelişmelerden rahatsızız. Bunları dile getiriyoruz" cevabını verdi.

"Görev düştüğü takdirde herkesle görüşürüz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine de Baydar, "Genel başkanların kendi aralarındaki değerlendirmelerinden sonra buna yönelik bizlere bir görev düştüğü takdirde herkesle görüşürüz" diye konuştu.

Baydar, tüm gelişmelerin kısa vadede netleşeceğini ve ona göre hareket edeceklerini bildirdi.

Mevlüt Dudu da "Geldiğimiz noktada başta Sayın Baykal olmak üzere Sayın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in kendi aralarındaki değerlendirmelerine göre bundan sonraki hareket tarzımız belli olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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