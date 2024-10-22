Samanyolu Haber /Dünya / Eski cumhurbaşkanı yolsuzluk iddiasıyla aracının önü kesilerek gözaltına alındı /22 Ekim 2024 19:26

Eski cumhurbaşkanı yolsuzluk iddiasıyla aracının önü kesilerek gözaltına alındı

Arnavutluk'un eski cumhurbaşkanı Ilir Meta, 'kara para aklama' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla aracının önü kesilerek yaka paça gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Arnavutluk’un eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, başkent Tiran’da otoyolda aracının önü kesilerek yaka paça gözaltına alındı. Meta’nın adı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak geçiyor.

EVİ VE OFİSİNE DE BASKIN YAPILDI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kosova’ya ziyaretinden dönen eski cumhurbaşkanının seyir halindeki aracının durdurulduğu ve polis ekibi tarafından indirilerek gözaltına alındığı görüldü. Arnavutluk polisinin Meta’nın evine ve ofisine de baskın yapıldığı, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.

MUHALEFET GÖZALTINA TEPKİ GÖSTERDİ

Muhalefetteki Özgürlük Partisi Genel Başkanı Tedi Blushi gözaltı haberini gerçek bir terör eylemi olarak niteledi. Meta’nın avukatı Genci Gjokutaj da gözaltının siyasi olduğunu belirterek “O (Meta), sokakta yasa dışı bir davranışla kendisine yapılan eşkıya tarzı kaçırmanın ardından buraya (polise) geldi. Gözaltına alınma şekli eşkıyalığa benziyor” dedi.

META, 2017-2022 ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Ilir Meta, Arnavutluk’ta üst düzey görevlerde bulundu. 1999-2002 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Meta, 2013-2017 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı. 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Meta, birkaç hükumette bakanlık görevlerini de yürüttü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski cumhurbaşkanı yolsuzluk iddiasıyla aracının önü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:35