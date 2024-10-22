Eski cumhurbaşkanı yolsuzluk iddiasıyla aracının önü kesilerek gözaltına alındı

Arnavutluk’un eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, başkent Tiran’da otoyolda aracının önü kesilerek yaka paça gözaltına alındı. Meta’nın adı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak geçiyor.





Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kosova’ya ziyaretinden dönen eski cumhurbaşkanının seyir halindeki aracının durdurulduğu ve polis ekibi tarafından indirilerek gözaltına alındığı görüldü. Arnavutluk polisinin Meta’nın evine ve ofisine de baskın yapıldığı, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.





Muhalefetteki Özgürlük Partisi Genel Başkanı Tedi Blushi gözaltı haberini gerçek bir terör eylemi olarak niteledi. Meta’nın avukatı Genci Gjokutaj da gözaltının siyasi olduğunu belirterek “O (Meta), sokakta yasa dışı bir davranışla kendisine yapılan eşkıya tarzı kaçırmanın ardından buraya (polise) geldi. Gözaltına alınma şekli eşkıyalığa benziyor” dedi.





Ilir Meta, Arnavutluk’ta üst düzey görevlerde bulundu. 1999-2002 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Meta, 2013-2017 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı. 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Meta, birkaç hükumette bakanlık görevlerini de yürüttü.