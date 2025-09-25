Eski Cumhurbaşkanı'na hapis yolu göründü!





NE OLMUŞTU?

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı “Libya davası”nda suç örgütü kurmaktan mahkum edildi.Eski cumhurbaşkanı Sarkozy’ye 5 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezası verildi.Kararın ardından açıklama yapan eski cumhurbaşkanı Sarkozy, karara itiraz edeceğini ve masumiyetini kanıtlmak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Sarkozy ” Bu kararın anlamı, beni mahkum edenlerin benim mümkün olan en kısa sürede hapiste uyumamı istemesidir.” ifadelerini kullandı.Fransa’da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy’nin, “2007’de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı” ileri sürülüyor.Sarkozy’nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.İddiaların ardından 2013’te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018’de Paris’te gözaltına alınmış, ardından hakkında “seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.Öte yandan, Libya davasında tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine’nin de 2006 sonlarında Libya’dan Sarkozy’ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.Takieddine de önce Sarkozy’nin Libya’dan finansman aldığını savunmuş, 2020’de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.Sarkozy’nin Takieddine’ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.Eski Fransa Cumhurbaşkanı’nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.