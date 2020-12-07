Samanyolu Haber /Gündem / Eski Danıştay üyesine 7,5 yıl hapis /07 Aralık 2020 13:28

Eski Danıştay üyesine 7,5 yıl hapis

Yargıtay'a görülen davada eski Danıştay üyesi Ramazan Erol hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

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Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ramazan Erol ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Erol örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Savunmaların akabinde Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu heyetin aldığı kararı açıkladı.

Erol'a, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Erol hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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