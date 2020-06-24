Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan eski Devlet Başkanı'na 11 yıl 2 ay hapis cezası /24 Haziran 2020 09:48

Kırgızistan eski Devlet Başkanı'na 11 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev’in salıverilmesiyle ilgili sanık sıfatıyla yer aldığı davada 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev yargılandığı davada suçlu bulundu. Atambayev’in tüm devlet ödül ve mal varlığı elinden alınacak.

Eski Kırgızistan lideri, kapalı olarak geçen sürece katılmayı ve son savunma konuşmasını yapmayı reddetmişti.

2011-2017 döneminde devlet başkanlığı görevini yapan Atambayev, görevini seçimler sonucu gönüllü olarak halefi ve dava arkadaşı Sooronbay Jeenbekov’a devretmişti.

Kırgızistan parlamentosu, 2019 Haziran’da eski devlet başkanıyla ilgili suçlamalar listesini savcılığa göndermiş, Atambayev’in banka hesaplarına el konulmuştu. Eski ülke liderinin gözaltına alınması için rezidansına operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucu, 136 kişi yaralanmış, bir polis hayatını kaybetmişti.

Suçlamaları “absürt” olarak nitelendiren Atambayev, halkı karşısında temiz olduğunu açıklamıştı.
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