Samanyolu Haber /Dünya / Eski devlet başkanına 17 yıl hapis /02 Kasım 2020 13:50

Eski devlet başkanına 17 yıl hapis

Güney Kore'de eski devlet başkanı Lee Myung-bak, Yüksek Mahkeme'nin hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla verilen hapis kararını onamasının akabinde cezaevine girdi.

SHABER3.COM

Güney Kore'nin eski devlet başkanı Lee Myung-bak, öğle saatlerinde başşehir Seul'de evinden alınarak, cezaevine yerleştirildi.

Lee hakkında 2018'de sahibi olduğu otomobil yedek parça üreticisi DAS'ın şirket fonlarından 25,2 milyar wonu (yaklaşık 22 milyar dolar) usulsüz olarak zimmetine geçirdiği, aralarında Samsung'un bulunduğu bazı şirketlerden 9,4 milyar won (8,2 milyon dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Temyiz Mahkemesi, şubatta cezayı 17 yıla çıkarmıştı. Lee, hapis cezasının yanı sıra 13 milyar won (10,9 milyar dolar) para cezası ödeyecek.
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