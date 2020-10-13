Samanyolu Haber /Dünya / Eski devlet başkanına yumruklu saldırı /13 Ekim 2020 00:36

Eski devlet başkanına yumruklu saldırı

Gürcistan'ın eskidevlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcü göçmenlerle bir araya geleceği bina yakınlarında yumruklu saldırıya uğradığı bildirildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Atina’da Gürcü göçmenlerle bir araya geldiği sırada yumruklu saldırıya uğradı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, ülkesinde 31 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da Gürcü göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınlarında yumruklu saldırıya uğradı.

Gürcistan’da muhalif Mtavari Arxi televizyonu tarafından yayınlanan saldırıya ilişkin görüntülerde Saakaşvili’nin destekçileriyle birlikte toplantının yapılacağı binaya girerken kimliği belirsiz bir kişinin eski devlet başkanına arkadan yaklaşarak başına birkaç kez yumruk attığı ve daha sonra arbede yaşandığı görülüyor. 

Saakaşvili saldırıyı “provokasyon” olarak niteledi ve Facebook hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan polisine olaya hızlı müdahale ettiği ve toplantı sırasında güvenliklerini sağladığı için teşekkür etti. 

Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Saakaşvili 31 Ekim’de yapılacak seçimlerde başbakan adayı gösterildi.

Saakaşvili 2013’te görevinin son bulmasına günler kala ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Hakkında 4 ayrı dava açılan Saakaşvili bunların ikisinden hüküm giydi ve 11 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Saakaşvili Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlıktan çıkarıldı. Ukrayna vatandaşlığı alan Saakaşvili 2017'de Poroşenko'nun imzaladığı kararnameyle Ukrayna vatandaşlığından da çıkarıldı, 2019'da Zelenskiy tarafından Saakaşvili’ye yeniden Ukrayna vatandaşlığı verildi.


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