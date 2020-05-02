Samanyolu Haber /Gündem / Eski dostlar düşman oldu: Bu adam... /02 Mayıs 2020 23:58

Eski dostlar düşman oldu: Bu adam...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, şahsi Twitter hesabında eski dostu Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef aldı.

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Melih Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanı Ekrem Kerem Oktay'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'ne üye olduğunu belirteterek, Hisarcıklıoğlu'na saldırdı.

Ekrem Kerem Oktay'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajların ekran görüntüsünü tweete ilave eden Gökçek, "Hisarcıklı içinden geçenleri Ekrem'e mi söylettiriyor?" dedi.

ESKİ DOSTUNA "HİSARCIKLI" DEDİ

Gökçek, ayrıca, "Rifat Hısarcıklı bu adam senin başdanışmanın. Sen bu adamın bu tweetleri atmasına göz yumuyorsun, sorumlu kim?" sorusunu yöneltti.

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği dönemde Hisarcıklıoğlu ve ortakları Sinan Aygün ile Salih Bezci'ye Ankara'nın en kıymetli arazilerinde yüksek emsal hakkı tanımıştı. 

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