Eski dostlar düşman oldu: Bu adam...

Melih Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanı Ekrem Kerem Oktay'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'ne üye olduğunu belirteterek, Hisarcıklıoğlu'na saldırdı.





Ekrem Kerem Oktay'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajların ekran görüntüsünü tweete ilave eden Gökçek, "Hisarcıklı içinden geçenleri Ekrem'e mi söylettiriyor?" dedi.





ESKİ DOSTUNA "HİSARCIKLI" DEDİ





Gökçek, ayrıca, "Rifat Hısarcıklı bu adam senin başdanışmanın. Sen bu adamın bu tweetleri atmasına göz yumuyorsun, sorumlu kim?" sorusunu yöneltti.





Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ettiği dönemde Hisarcıklıoğlu ve ortakları Sinan Aygün ile Salih Bezci'ye Ankara'nın en kıymetli arazilerinde yüksek emsal hakkı tanımıştı.



