Eski dostundan Melania kitabı: Obamalarla aynı tuvaleti kullanamazdı, Beyaz Saray'ı yeniden dekore etti

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimleri için görevdeki Donald Trump'ın adaylığının tescillendiği Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın (RPC) son günü, first hanımefendi Melania Trump ile first kız evlat Ivanka Trump arasındaki gerilim sahneye yansıdı.





Melania'nın eski en yakın arkadaşının yazdığı kitapta first hanımefendinin Trump'ın ilk eşinden olan first kız evlatla savaşının ayrıntılarını açık etmesinden bir kaç saat sonra sahnede Melania ile Ivanka'nın çok soğuk selamlaşması dikkatlerden kaçmadı. Melania'nın Ivanka'yı selamlamasının ardından gözlerini kocaman açıp yüzünü ekşittiği anlar kameralara yansıdı.





Bu görüntüler unutulsa bile, Melania'nın hakkında eski dostu ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff tarafından yazılan kitap, daha piyasaya çıkmadan büyük gürültü yarattı.





Melania'nın konuşmalarını gizlice kaydeden Wolkoff'ın kitapta first lady'nin Donald Trump, Ivanka Trump ve diğer yetişkin çocukları hakkında sarf ettiği aşağılayıcı sözlere yer verdiği sosyal medyaya ve basına yansıdı.





1 Eylül'de piyasaya çıkacak 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' (Melania ile Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) adlı kitaptan basında yapılan ilk alıntıya göre, first hanımefendi, Trump'ın Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninin fotoğraflarından Ivanka'yı dışlamak için 'Ivanka'yı Engelleme Operasyonu' yürütmüş.





Met Gala gibi dev bir etkinliğin dokuz kez yapımcılığını üstlenen ve Trump'ın yemin töreniyle ilgili organizasyonları da yürüten Wolkoff, Melania'nın Trump'ın yemin ettiği platformda kameraların Ivanka'yı almayacağı şekilde oturma düzenlemelerine onay verdiğini, bu sayede gerçekten de first kız evladın canlı TV yayınında hemen hiç gözükmediğini, bu operasyonu Ivanka'nın sanki yemin edecek kendisiymiş gibi tüm töreni kendi arzusuna göre programlamaya kalkması üzerine yürüttüklerini yazdı.





Melania'nın 2017'de New York'tan Washington D.C.'ye taşınıp Beyaz Saray'a yerleşmeyi reddetmesinin nedenlerine de açıklık getiren Wolkoff, first hanımefendinin Beyaz Saray'ın içinin tümüyle yeniden tasarlanıp dekore edilmesini beklediğini belirtti.





Melania'nın Beyaz Saray'ı ilk ziyaretinde kendisine tahsis edilen yatak odası ve tuvalet-banyoya sadece bir bakış atıp yeni bir tuvalet-banyo talep ettiğini aktaran Wolkoff, şunları yazdı:





"Obamalar ya da başka biriyle aynı banyoyu kullanmaya hazır değildi, bu, İngiltere Kraliçesi de olsa fark etmezdi. Her şeyin yeniden dekore edilmesini, yeniden boyanmasın, yeni mobilya ve dekor gelmesini istedi, her şey eski ve külüstürdü ve o her şeyin yepyeni olmasını istiyordu. Melania, Başkan'ın eşiydi ve ikinci ya da daha önce kullanılmış vasıtalarla işini görmesi gerekeceğini beklemiyordu."





Eski first lady Michelle Obama’nın kaldığı kısımdaki tamirat ve dekorasyon tamamlanana, yani Temmuz 2017'ye dek, Melania, oğlu Barron ile birlikte New York'taki Trump Tower'ın çatı katı dairesinde kaldı.





Melania'yı henüz Donald ile çıktığı 2003'ten beri tanıyan, Trumpların peşi sıra Beyaz Saray'da görev alan ve Şubat 2018'e kadar Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda first lady'ye gayri resmi, ücretsiz danışman olarak hizmet eden Wolkoff, "Aslına bakarsanız, dekorasyonu kocasının iddia edilen sadakatsizliklerinden çok daha fazla dert edinir gözüküyordu" diye yazdı.





Melania Trump, bir zamanlar kendisine çok yakın olan Stephanie Winston Wolkoff'un görevine "Üzgünüm. İlişkimizin profesyonel kısmı bitti. Ancak arkadaşlığımızın siyasetten ağır basıyor olması beni teselli ediyor. Tekrar teşekkürler. Çokça sevgiler" diye yazdığı bir e-postayla son vermişti.