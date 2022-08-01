Eski düşman dost oldu: Perinçek'ten Ağar'a methiyeler

Gazeteci Şaban Sevinç’in YouTube kanalında konuşan Doğu Perinçek, yıllar önce kavgalı olduğu ve kontrolündeki Aydınlık gazetesinden hakkında ağır iddialarda bulunduğu Mehmet Ağar’la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.







Sevinç’in Mehmet Ağar ile ilgili “Vatansever ve sicili de kahramanlıklarla dolu” sözlerini hatırlatması üzerine Perinçek, “Sayın Mehmet Ağar geçmişte aslanlar gibi PKK’yla mücadele etmiş, cemaatle mücadele etmiş bugünkü duruşu da milli olan ve emniyette de hep başarılı sicili olan bir devlet adamıdır” dedi.





Perinçek, “Mehmet Ağar’ın suçlanması bugünkü durum ile ilgili. Onun bugün Amerikan emperyalizmine, bugün cemaate PKK’ya tavırlı olmasıyla ilgili ve ondan dolayı hedef alınıyor. Hedef alanlarda sicilleri bozuk adamlar. O nedenle ben Mehmet Ağar’ı savunuyorum ve kefilim. Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım.” dedi.













AYDINLIK’IN AĞAR MANŞETLERİ

Perinçek, Ağar’ı savunan sözlerde bulunurken, kendisine yakın Aydınlık gazetesinin Ağar’ı hedef alan manşetleri sosyal medyada gündeme geldi. Aydınlık, Ağar hakkında ‘Çiller Özel Örgütü’ ve MİT raporu başlığıyla “Ağar ekibinin cinayetleri: Uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit, gasp, haraç” ifadelerini kullanan manşetler atmıştı.