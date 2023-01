Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu otomotiv ve maden işine girdi

Rıza Sarraf’la ilişkileri sebebiyle 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında en dikkat çeken isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Ahmet Çağan Çağlayan ferro alaşım üretimi ve maden çıkarmak için şirket kurdu. Geçen kasım ayında 1 milyon 200 bin TL sermaye ile açılan Uniboron İleri Teknoloji Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi ferro alaşımların imalatını yapacak. Şirket ayrıca madencilik için de adım attı.





ÇAĞLAYANLAR İŞLERİ BÜYÜTTÜ

Çağlayan Ailesi’nin şirketlerin farklı iş alanlarında faaliyet gösteriyor. Ailenin en eski şirketlerinden biri olan Akel Alüminyum Halk Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve MHP genel başkanlık binasının dış cephe kaplamalarını da yapmıştı. Akel, 2016’da bölünerek içerisinden Masem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu.





Çağlayan ailesi sadece inşaat, metal değil gıda işine de soyundu. Şençağ Gıda Turizm İnşaat Madencilik Makina İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile de İstanbul’da bir AVM’de ünlü bir markanın bayiliğini alarak hamburgerci açtı. Hamburgerci 2017’den bu yana çalışmaya devam ediyor.





Uniboron İleri Teknoloji Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi’nin sahibi olan Çağan Çağlayan 2019’da da metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin imalatı için 3 milyon TL sermayeli 2 C Dış Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Yeni şirket ayrıca “Maden Kanunu” çerçevesinde her türlü maden için arama ve işletme ruhsatları alacak, her türlü maden sahasının alımını ya da satışını yapabilecek, maden sahaları işletecek ve maden ihalelerine de katılabilecek.





ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN KRİTİK

Çağan Çağlayan’ın üretimini yapacağı ferro alaşımlar özellikle elektrikli otomobil grubu için kritik bir önem taşıyor. Krom, manganez ve silikondan oluşan ferro alaşımlar ve yüksek kaliteli çelik üretimi için kullanılıyor. Türkiye’nin ithalatçı konumda olduğu ferro alaşımlara olan talep dünyada yükselmeye devam ediyor.





Manganez, en önemli ferro alaşımlı metal ve yüksek kaliteli çelik üretimi için gerekli bir maden olarak öne çıkıyor. Özellikle elektrikli otomobillerde aracın ağırlığını azaltırken çeliğin güçlü kalması ferro alaşımlarla sağlanıyor