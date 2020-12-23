Eski Emniyet müdürü tutuklandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö. tutuklandı.





Bir ihbar üzerine İstanbul Ümraniye'de bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri Naci Ö.'yü gözaltına aldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin akabinde adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.