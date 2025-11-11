Samanyolu Haber /Gündem / Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi /11 Kasım 2025 18:56

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.

SHABER3.COM

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin kritik bir karar verildi.

TAHLİYE KARARI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi,'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.
