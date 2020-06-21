Samanyolu Haber /Spor / Eski F.Bahçeli isim 'geri dönüş' sinyali yaktı /21 Haziran 2020 19:31

Eski F.Bahçeli isim 'geri dönüş' sinyali yaktı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Caner Erkin’in, sosyal medya hesaplarından, daha önce engellediği Fenerbahçeli taraftarların engelini kaldırdığı aktarıldı.

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Türkiye Kupası’nda sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-3’lük gibi bir skor ile mağlup olarak taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. 

Bir süreden bu yana sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Elde edilen bilgilere göre Erkin'in sosyal medya hesabından engellediği Fenerbahçelilerin engelini kaldırdığı öğrenildi. 

Sarı lacivertli taraftarların bir kısmı Caner Erkin'in yeniden takıma dönmesini desteklerken, bir kısmı da eski futbolcularının takıma dönmesini yanlış buluyor.  
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