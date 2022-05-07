Eski FED'ciler sert faiz artırımı istedi, gerekçesi manidar

Euronews'in haberine göre, Fed, 5 Mayıs'ta iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizleri 50 baz puan artırmıştı. Amerikan Merkez Bankası böylece 2000 yılından beri en geniş faiz artırımı kararını almış oldu.
Yeni faiz artırımı olacağına kesin gözüyle bakılırken, eski Fed yetkilileri, faiz artırımının beklenenden daha fazla olacağını söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'in eski para politikası kurulundaki en üst düzey isimlerinden biri olan Richard Clarida, Fed'in ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını yükseltmesi gerekeceğini dile getirirken, Randal Quarles ise bir ekonomik durgunluğun artık muhtemel olduğunu söylüyor.
Clarida, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye çekebilmesi için faiz oranlarını 'en az' yüzde 3.5 yapmak zorunda kalacağını belirtti.
Fed'in bu zorluğun üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olduğunu ifade eden Clarida, ancak karmaşık ve zor bir süreçle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.
Faiz artırmada geç kalındığını belirten Randal Quarles ise enflasyonun baskısını yoğunlaştırdığı, işsizlik oranının düşük olduğu ve talebin arzı geride bıraktığı bir dönemde, hızlı faiz artışlarının etkisinin "muhtemelen bir durgunluk ile sonuçlanacağını" söyledi.
Fed'e göre ABD'de enflasyon geçen ay yüzde 6,6'ya yükselerek son 40 yılın en yüksek düzeyine erişti. Sıkı tüketici harcamaları, kronik tedarik darboğazı ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla daha da keskin şekilde artan doğal gaz ve gıda fiyatları enflasyonu körüklüyor.