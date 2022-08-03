Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile bir araya geldi

Son olarak Beşiktaş forması giyen ve bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan, geçtiğimiz günlerde ise futbolu bıraktığını açıklayan Mehmet Topal'ın bir akşam yemeğinde eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile bir araya geldiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bir dönem sarı-lacivertli takımda da forma giyen Mehmet Topal ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bir dönem sarı-lacivertli takımda da forma giyen Mehmet Topal ile bir araya geldi.

İki ismin buluştuğu yemekte, Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım ve eski Fenerbahçe iletişim sorumlusu Necati Mete de yer aldı.Aziz Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal da iki isme yemekte eşlik etti.