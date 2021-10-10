Eski Fenerbahçeli isimden dikkat çeken Messi açıklaması

Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için bir dönem Fenerbahçe forması giyen Adil Rami'den sürpriz bir açıklama geldi.





Fransız savunma oyuncusu Messi'yi durdurmanın artık eskiye oranla daha kolay olduğunu ifade etti.





Kariyerini ülkesinin takımlarından Troyes'ta sürdüren Rami, Messi ile karşı karşıya gelmekten çekinmeyeceğini belirtti:





"Messi artık geçmişe göre daha çok pas odaklı bir oyun oynuyor. Bu da defans oyuncularının işini kolaylaştırıyor. Sanırım artık slalom yarışlarını eskisi kadar sık yapmıyor. La Liga'da oynadığım dönemde daha önce karşı karşıya gelmiştik. O zamanlar çok güçlüydü. Taç çizgisine yakın oynuyordu ve gerçekten de inanılmazdı."





2019-2020 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece bir maçta forma giyen Rami, beklenen katkıyı veremeyince devre arasında Rusya'nın FC Sochi takımına transfer olmuştu.





Rusya'da da forma bulmakta zorlanan 35 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista'da tamamlamıştı.



