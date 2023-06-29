Eski Fenerbahçeli Kim Min-jae, Bayern Münih ile anlaştı

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Kim Min-jae, Bayern Münih ile anlaştı. Geçen sezon Napoli'de gösterdiği performans ile Serie A'da yılın en iyi savunma oyuncusu seçilen ve şampiyonluk yaşayan Kim, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.





Bayern Münih, Kim Min-jae'nin sözleşmesinde yer alan ve temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 26 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olacak.





24 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan ve ilk kez 24 yaşında Güney Kore dışında futbol oynamaya başlayan Kim, Avrupa'da geçirdiği 2 sezonda Avrupa'nın en gözde savunma oyuncularından biri haline geldi.

