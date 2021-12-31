Samanyolu Haber /Spor / Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan yeni teknik direktör iddiası /31 Aralık 2021 19:42

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan yeni teknik direktör iddiası

Vitor Pereira'nın görevden ayrılması sonrasında teknik direktör arayışlarının devam ettiği Fenerbahçe ile ilgili eski futbolcu Serhat Akın'ın yeni bir iddiayı gündeme getirdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertlilerin başına gelecek teknik direktörle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Akın'a göre Fenerbahçe yönetimi takımın başına eski hocası Cristoph Daum'u getirecek.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Serhat Akın, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadesini kullandı. Bu paylaşımın ardından sarı lacivertli yönetimin Daum'u takımı başına getireceği yönündeki iddialar basında geniş yankı uyandırdı.

Cristoph Daum, Fenerbahçe'de iki kez çalışmıştı. Alman teknik direktör, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2.15, ikinci döneminde ise 2.09 puan ortalaması elde etmişti.
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