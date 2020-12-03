Samanyolu Haber /Gündem / Eski Fransa Cumhurbaşkanı öldü /03 Aralık 2020 11:45

Eski Fransa Cumhurbaşkanı öldü

Fransa'nın 1974 ile 1981 yılları arası Cumhurbaşkanı olan Valery Giscard d'Estaing, 94 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüsü, uluslararası siyasetin yakından tanıdığı bir ismin daha ölümüne yol açtı.

1974-1981 yılları arasında 7 yıl Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Valery Giscard d’Estaing, Tours’ta tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkedeki salgın önlemleri nedeniyle Giscard d’Estaing’in cenazesinin aile içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Giscard d’Estaing, görev yaptığı dönemde oy kullanma yaşını 21’den 18’e düşürmesi ve kürtajı yasallaştırması gibi kararlarıyla hatırlanıyor.

Worldometers’ın verilerine göre Fransa en çok vakaya sahip beşinci ülke. Fransa’da salgın başından bu yana 2 milyon 244 bin kişi hastalığa yakalanırken, 53 bin 816 kişi de hayatını kaybetti.


‘AVRUPA’NIN SONU OLUR’

Giscard d’Estaing, Türkiye karşıtı görüşleri ve açıklamalarıyla ülkemizde de yakından tanınan bir isim. Avrupa içinde etkin bir siyaset yürüten Fransız lider, Türkiye’nin Müslüman ve Avrupalı olmayan bir ülke olduğunu, bu nedenle de AB’ye alınmaması gerektiğini savunuyordu.

Giscard d’Estaing, bu görüşüyle ilgili en dikkat çekici açıklamasını Le Monde’a yapmıştı. 2002’de verdiği mülakatta, Türkiye’nin AB’ye girmesiyle ilgili, “Benim düşünceme göre bu Avrupa’nın sonu anlamına gelebilir” demişti.
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