Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in tedavisi sürüyor.





Kalp krizi geçiren ve aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.





Hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama





Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.





Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.