Samanyolu Haber /Gündem / Eski futbolcu Gökhan Gönül ve sihirbas Aref borsa operasyonunda gözaltına alındı /02 Aralık 2025 12:53

Eski futbolcu Gökhan Gönül ve sihirbas Aref borsa operasyonunda gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri borsada manipülasyon operasyonunda gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla borsada hisse senetlerinde spekülasyon ve yapay fiyat hareketi yapıldığı iddiası ile soruşturma başlattı.

Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltilen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

Savcılığın gözaltı talebi üzerine, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’taki adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Fenerbahçe ile yıldızı parlayan eski futbolcu Gökhan Gönül ve Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri olduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine;

Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
BİST’te Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski futbolcu Gökhan Gönül ve sihirbas Aref borsa operasyonunda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:33:19