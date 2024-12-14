Eski futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu





TEK ADAYLI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ





MEVCUT CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ TANIMADI

Gürcistan'da 300 üyeli Seçim Kurulu, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy verme işlemini gerçekleştirdi.İktidardaki 'Gürcü Hayali' Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında yapıldı.Tek adayla gidilen seçimin sonuçları ise açıklandı. Eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı oldu.Gürcistan'da 26 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili dahil olmadı. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyordu.Muhalefet vekillerinin katılmadığı seçimde, oy kullanan 225 kişiden 224'ü Kavelaşvili'ye oy verdi.Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını ifade etti. Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" şeklinde konuşarak rest çekti.Gürcistan, iktidarın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini 2028 yılına dek askıya almasının ardından başkent Tiflis çok sayıda protesto gösterisine sahne olmuş; protestocular Meclis binasını çıkan yolları kapatarak geceler boyunca eylemler düzenlemişti.