Samanyolu Haber /Dünya / Eski futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu /14 Aralık 2024 16:29

Eski futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu

Gürcistan'da cumhurbaşkanı adayı eski futbolcu Kavelaşvili, parlamentoda yapılan oylamada ülkenin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

SHABER3.COM

Gürcistan'da 300 üyeli Seçim Kurulu, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy verme işlemini gerçekleştirdi.

TEK ADAYLI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

İktidardaki 'Gürcü Hayali' Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında yapıldı.

Tek adayla gidilen seçimin sonuçları ise açıklandı. Eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı oldu.

MUHALEFET SEÇİME KATILMADI

Gürcistan'da 26 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili dahil olmadı. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyordu.

Muhalefet vekillerinin katılmadığı seçimde, oy kullanan 225 kişiden 224'ü Kavelaşvili'ye oy verdi.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ TANIMADI

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını ifade etti. Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" şeklinde konuşarak rest çekti.

GÜRCİSTAN'DA AVRUPA BİRLİĞİ PROTESTOLARI

Gürcistan, iktidarın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini 2028 yılına dek askıya almasının ardından başkent Tiflis çok sayıda protesto gösterisine sahne olmuş; protestocular Meclis binasını çıkan yolları kapatarak geceler boyunca eylemler düzenlemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:08