Samanyolu Haber /Gündem / Eski Genelkurmay başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti /21 Kasım 2019 09:51

Eski Genelkurmay başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt, bu sabah 79 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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25’inci Genelkurmay başkanı Büyükanıt, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Eski Genelkurmay başkanının eşi Filiz Büyükanıt, 17 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Büyükanıt kimdir?
TSK’nın resmi sitesinde yer alan biyografiye göre, Kara Harp Okulu’ndan 1961 yılında mezun olan Büyükanıt, 1963’te Piyade Okulu’nu bitirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alan Büyükanıt, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı gibi görevleri yürüttü.

1992’de terfi ettiği tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunan Büyükanıt, 1996’da korgeneralliğe, 2000’de orgeneralliğe terfi etti.

Orgeneral rütbesiyle Genelkurmay II’nci başkanlığı, 1’inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunan Büyükanıt, 28 Ağustos 2006’da atandığı Genelkurmay başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008’de emekliye ayrıldı.


Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibi.
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