Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Birçok devlet havacılık endüstrisini ayakta tutabilmek için milyar dolarlık destek vermesine rağmen sektörün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) öncesi seviyeye dönmesinin en az 5 yıl alabileceği tahmin ediliyor.





Krizde neredeyse tüm havayolu şirketleri filolarını azaltma ve personel çıkarma kararı aldı. Salgın öncesi finansal durum tablosu güçlü olmayan havayolu şirketleri ise iflas başvurusunda bulundu.





2008-2009 yılları arasında yaşanan Küresel Finans Krizi’nde yüzde 2 daralan havacılık endüstrisinin, Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizden daha derin yaralar alması bekleniyor.







LUFTHANSA 22 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK







Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden Alman bayrak taşıyıcı havayolu Lufthansa Group, bünyesinde bulunan 11 havayolu şirketi genelinde 22 bin personelin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.





İtalyan havayolu firması Alitalia bu dönem içerisinde 6 bin 622 kişiyi ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu.





Bloomberg HT'nin haberine göre havacılık sektöre 704 milyar dolar büyüklüğünde, 10,2 milyon kişiye istihdam sağlıyor.





Almanya, Deutsche Lufthansa AG’ye 9 milyar euro, İtalya ise Ailitalia havayolu firmasına 3 milyar euro mali destekte bulunacağını açıkladı.





Fransa, Air France-KLM firmasına 7 milyar euro finansman desteği sağlarken, Hollanda KLM için 3,4 milyar euroluk fon yardımında bulunacağını duyurdu.





12 BİN 724 UÇAK YERE İNDİRİLDİ





Milyarlarca dolarlık desteğe rağmen havacılıkta beklenilen düzeyde toparlanma görülmedi. Salgın öncesi dünya üzerinde 27 bin 884 ticari uçak hizmet verirken, nisan ayında salgının zirve noktasına ulaşmasının etkisi el aktif filonun yüzde 46’sına denk gelen 12 bin 724 ticari uçak yere indirildi.





Mayıs ve haziran aylarında ülke ekonomilerinin tekrar açılmaya başlamasıyla global havacılık filosunun yüzde 65’i tekrar hizmet vermeye başladı. Fakat havayolu şirketleri, yolcu sayısının düşük olması ve uluslararası hatlardaki belirsizlik nedeniyle halen filolarını verimli bir şekilde kullanamıyor.





Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) tahminlerine göre, havacılığın eski günlerine dönmesi en az 5 yılı bulabilir.

