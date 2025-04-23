Samanyolu Haber /Gündem / Eski hakemin şok iddiası ortalığı karıştırdı: 'Hakemler Saray'dan atanıyor' /23 Nisan 2025 09:59

Eski hakemin şok iddiası ortalığı karıştırdı: 'Hakemler Saray'dan atanıyor'

Eski hakem Ali Palabıyık, katıldığı HT Spor yayınında hakem atamalarına Külliye'nin karar verdiğini iddia etti. Palabıyık'ın bu sözleri sonrası yayın kesildi.

SHABER3.COM

Eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor’da yayınlanan “Gözler Hakemde” programına katıldı. Sunucu Murat Fevzi Tanırlı’nın hakem atamalarına dair sorduğu soruya yanıt veren Ali Palabıyık’ın verdiği cevap ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada olay oldu.

"KÜLLİYE'DEN HABER BEKLİYORUZ"
Palabıyık verdiği cevapta Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı’nın atamaları Külliye’den gelen direktiflerle yaptığını dile getirdi. Palabıyık açıklamasında “Merkez Hakem Kurulu (MHK) bana hep tahtan kapalı diyor. Her konuşmamızda ‘Külliye’den haber bekliyoruz’ diyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Başkan vekili, Üyeleri diyor bunu” ifadelerini kullandı.

YAYIN KESİLDİ
Palabıyık bu cevabından sadece birkaç saniye sonra HT Spor yayını apar topar kesildi. Önce ekrana yeşil bir ekran gelirken daha sonrasında ise reklamlar verilmeye başlandı. Yayın ancak 40 dakikalık aranın ardından düzeldi.

"TEKNİK AKSAKLIK"
Yayının kesilmesine dair konuşan sunucu Murat Fevzi Tanırlı, “rejide teknik bir sorun yaşandığını” aktardı.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?
2002-2023 yılları arasında hakemlik yapan Ali Palabıyık, 2015 yılından itibaren FIFA kokartı takmıştır. Palabıyık, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaptığı hatanın ardından bir daha Süper Lig'de maç alamadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski hakemin şok iddiası ortalığı karıştırdı: 'Hakemler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:48