Eski hakemin şok iddiası ortalığı karıştırdı: 'Hakemler Saray'dan atanıyor'

Eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor’da yayınlanan “Gözler Hakemde” programına katıldı. Sunucu Murat Fevzi Tanırlı’nın hakem atamalarına dair sorduğu soruya yanıt veren Ali Palabıyık’ın verdiği cevap ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada olay oldu.





"KÜLLİYE'DEN HABER BEKLİYORUZ"

Palabıyık verdiği cevapta Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı’nın atamaları Külliye’den gelen direktiflerle yaptığını dile getirdi. Palabıyık açıklamasında “Merkez Hakem Kurulu (MHK) bana hep tahtan kapalı diyor. Her konuşmamızda ‘Külliye’den haber bekliyoruz’ diyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Başkan vekili, Üyeleri diyor bunu” ifadelerini kullandı.





YAYIN KESİLDİ

Palabıyık bu cevabından sadece birkaç saniye sonra HT Spor yayını apar topar kesildi. Önce ekrana yeşil bir ekran gelirken daha sonrasında ise reklamlar verilmeye başlandı. Yayın ancak 40 dakikalık aranın ardından düzeldi.





"TEKNİK AKSAKLIK"

Yayının kesilmesine dair konuşan sunucu Murat Fevzi Tanırlı, “rejide teknik bir sorun yaşandığını” aktardı.





ALİ PALABIYIK KİMDİR?

2002-2023 yılları arasında hakemlik yapan Ali Palabıyık, 2015 yılından itibaren FIFA kokartı takmıştır. Palabıyık, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaptığı hatanın ardından bir daha Süper Lig'de maç alamadı.