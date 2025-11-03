Samanyolu Haber /Gündem / Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya yeniden cezaevine girdi /03 Kasım 2025 12:18

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya yeniden cezaevine girdi

Hakkında verilen 1,5 yıllık hapis cezası kesinleşen eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, bu sabah cezaevine teslim oldu.

SHABER3.COM

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, hakkındaki 1,5 yıllık hapis cezası kararının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim oldu.

"HÜDA KAYA'NIN YANINDAYIZ"
DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Hüda Kaya'ya yönelik ceza kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Kasıtlı, keyfi ve siyasi bir uygulama olan ve 30 yıl önce bir 28 Şubat darbeci hukuk garabeti gerekçe gösterilerek cezalandırılan Hüda Kaya’nın yanındayız. Bir dakika dahi cezaevinde kalmamasını gerektirecek cezası için 'teslim olmaya' çağrılmasını kabul etmiyoruz."

NE OLMUŞTU?
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın 2022 yılında Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında yaşanan bir olay nedeniyle verildiğini duyurmuştu.

Ziyaretin ardından Kaya hakkında “çantasında telefon bulundurmak” iddiasıyla dava açılmış, mahkeme sürecinde ise tüm delillere rağmen 1,5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Kararın “tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız” olduğunu ifade eden Leventoğlu, “Bu ceza siyasidir. 28 Şubat döneminin gölgesinde verilmiş bir karardır” açıklamasında bulunmuştu.

Hüda Kaya ise, sosyal medya hesabından “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş! Bugün teslim oluyorum” mesajını paylaşmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya yeniden cezaevine girdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:50