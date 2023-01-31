Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan hastaneye kaldırıldı

26. Dönem Batman Milletvekili ve eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan'ın soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Aslan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlemesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdaheleler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.





Türkiye'nin ilk Arap platformu olan Anadolu Arap Birliği'nin kuruculuğunu yapan ve Türkiye'nin ilk Arapça radyo programını hazırlayıp sunan Mehmet Ali Aslan milletvekilliği sürecinde ağırlıkla kendi seçim bölgesinde faaliyetler yapıyor ve Mardin Midyat'taki tarihi Mardin evlerinde ikamet ediyordu. Sobayla ısınan evinde sobadan çıkan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen Aslan'ın acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



