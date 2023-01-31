Samanyolu Haber /Gündem / Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan hastaneye kaldırıldı /31 Ocak 2023 11:31

Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan hastaneye kaldırıldı

Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

26. Dönem Batman Milletvekili ve eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan'ın soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aslan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlemesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdaheleler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ilk Arap platformu olan Anadolu Arap Birliği'nin kuruculuğunu yapan ve Türkiye'nin ilk Arapça radyo programını hazırlayıp sunan Mehmet Ali Aslan milletvekilliği sürecinde ağırlıkla kendi seçim bölgesinde faaliyetler yapıyor ve Mardin Midyat'taki tarihi Mardin evlerinde ikamet ediyordu. Sobayla ısınan evinde sobadan çıkan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen Aslan'ın acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Aslan kimdir?

1975'te Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan Aslan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Öğretmenlik yapan Aslan, Dünyanın ilk Mıhallemi Derneğinin Kurucu Başkanlığı, Türkiye'nin ilk Arap platformu olan Anadolu Arap Birliğinin Kuruculuğu, Türkiye'nin ilk Arapça radyo programını hazırlayıp sunuculuğunu yaptı.

Seçmeli olarak verilen Yaşayan Diller ve Lehçeler kapsamında dünyanın ilk resmi Mıhallemi dili derslerini veren Aslan Sami Halkları Topluluğu'nu kurdu.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Ali Aslan, TBMM’de 25. dönem Mardin ve 26. dönem Batman milletvekili oldu.
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