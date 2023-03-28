Eski Hizbullahçılar Milletvekili olma yolunda

Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı tartışmaları devam eden HÜDA-PAR'ın Cumhur ittifakına katılma kararı almasıyla birlikte 1990'lı ve 2000'li yıllarda kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve özel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanıp ‘terör örgütü üyesi olmak’, ‘örgüt yöneticisi olmak’ suçlarından mahkûm olan yüzlerce Hizbullah hükümlüsü memnu hakların iadesiyle ilgili yargılandıkları mahkemelere topluca başvuru yaptı.





Terör suçundan mahkûm oldukları için seçme ve seçilme hakkından da mahrum bırakılan Hizbullah hükümlüleri, şartları oluştuğu ve öngörülen süreyi doldurdukları için memnu hakların iadesiyle ilgili talepte bulundu.





YOĞUN BAŞVURU





Eski Hizbullah hükümlülerinin bazılarının seçimde aday olabilmek, bazılarının oy kullanma hakkı, bazılarının HÜDA-PAR'da aktif siyaset yapma, parti üyeliği ve yöneticiliği, bazılarının da sandık görevlisi olabilmek için memnu hakların iadesini istedikleri öğrenildi. Yüzlerce Hizbullah hükümlüsünün son 1 ay içinde aynı taleple mahkemelere müracaatta bulunmaları, mahkemelerdeki iş yükünü de artırdı. Deprem nedeniyle deprem bölgesi illerde acil işler haricindeki tüm değişik iş ve kararların 6 Nisan sonrasına bırakıldığına dair Adalet Bakanlığının genelgesi olmasına rağmen bu taleplerin mahkemeleri olumsuz yönde etkilediği bildirildi.





AKTİF SİYASET İÇİN MEMNU HAK İADESİ





Mustazaflar Derneğinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılması kararından sonra Güneydoğu'daki tabanını farklı siyasi oluşumlara kaptırmamak için partileşme kararı alan HÜDA PAR, Güneydoğu'da hızla üye kampanyası başlattı. Ancak Hizbullah'a müzahir olan taban dışında beklenen hedefe ulaşamayan HÜDA-PAR, Hizbullah üyesi olmak suçundan mahkûm olmuş eski hükümlüleri memnu hakların iadesiyle birlikte partiye üye olmalarını sağladı. Örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü Beykoz'daki villada ele geçen örgüt arşivinde binlerce kişinin örgüte özgeçmiş raporu verdiği tespit edilmiş ve bu kişiler terör örgütü üyesi olmaktan mahkûm olmuşlardı. Mahkûm olan bu eski hükümlüler, siyasette aktif görev almak için şimdi memnu hakların iadesi için mahkemelere başvuruyor.





ŞARTLARI UYANLAR İADE EDİLİYOR









Son 1 ayda çok sayıda Hizbullah hükümlüsü yargılandıkları mahkemelere başvuruda bulunarak siyasi partiye üye olabilmek için memnu haklarının iadesi talebinde bulundular. Adli sicil kayıtlarına göre sabıkalı olan kişiler, memnu haklarının iadesini mahkeme kararıyla geri almadan hiçbir dernek, cemiyet, siyasi parti ve sendika gibi sivil toplum kuruşlarına üye olup yöneticilik yapamıyor. Dosyaları arşivdeki tozlu raflardan indirilen ve şartları uyanların memnu hakları iade edildi.