Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni evinde ölü bulundu

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında yaşayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.



YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU



Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.