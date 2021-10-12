Samanyolu Haber /Gündem / Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni evinde ölü bulundu /12 Ekim 2021 11:41

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde ölü bulundu. Eşi Betül Güler tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan Hakan Güler’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SHABER3.COM

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında yaşayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni evinde... Sonraki Haber >>

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:47:55