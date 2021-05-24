Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Sedat Peker, 'beni kullanın' mesajı veriyor

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bombalı suikast sonucunda katledilen yazarımız Uğur Mumcu ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve pek çok konudaki iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na üstü örtülü “Beni yabancı servislere terk ettirmeyin, beni siz kullanın” mesajı verdiğine dikkat çekti. Tantan, “Peker, yurtdışından iddialarda bulunuyor. Konuşurken, Cumhurbaşkanlığı’na hiç toz kondurmuyor. Aksine Cumhurbaşkanlığı’nın önünü açıyor. Tasfiye edilmesi gereken isimleri masanın, halkın önüne koyuyor” dedi.





Eski Bakan Tantan, Peker’in yayımladığı son videoyu ve Mumcu’nun katledilmesini değerlendirdi. İstanbul’da 17 Ocak 2000’de Beykoz’da bir hücre eve yapılan Hizbullah baskını sonrasında, hücre evlerinde onlarca cesedin bulunduğu, hücre evlerinden alınan disketlerin çözümlerinin yapıldığını anlattı. Ardından “Uğur Mumcu Uzun Takip (UMUT) operasyonun başlatıldığını işaret eden Tantan, bu operasyon sonucunda Mumcu’nun faillerinin birçoğunun yakalandığını ifade etti. Ancak Mumcu cinayeti ile ilgili “O örgütü yönlendiren irade kim tartışmasının hala devam ettiğini” vurgulayan Tantan, o günkü İran istihbaratı yetkililerinin Türkiye’deki faaliyetlerine bakılması gerektiğinin altını çizdi.





Tantan, “Peker’in devlet içinde nasıl bu kadar büyüdüğüne” ilişkin videolardaki açıklamalarını da örnek göstererek, Peker’in o videolarda, “17 yaşından itibaren devletin içindeyim. Her türlü hizmetin içinde bulundum’ diyor. Aslında ‘Beni yabancı servislere terk ettirmeyin, beni siz kullanın’ diye iktidara mesaj gönderiyor. ‘Benim dönüş biletimi yok ettiniz’ diyor” ifadelerini kullandı.





‘BOP’UN GEREĞİ YAPILDI’

Bugün Türkiye’nin “hukuk devletinden uzaklaştığı ve tek kişinin görüşüne kitlendiği için derebeylere teslim olduğuna” dikkat çeken Tantan,





“İçişleri Bakanlığı ya da AKP iktidarı Peker’e ve suç örgütlerine karşı ne tür bir adım atmalı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Atamaz. Şunun için atamaz. ABD’den icazet alan, Türkiye’de siyasi parti kurup, iktidara getirilen, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) önüne getirilen bir yapı. Nedir BOP’un içeriği? Bütün kurumların içini boşaltmak. Altını kirletmek. İnanç değerlerini kirletmek. Toplumun değerlerini çökertmek. Bütün bunlar yapıldı mı, yapıldı. Tek bir kişi Türkiye’yi değiştirip dönüştürdü. BOP çerçevesinde bunlar aynen uygulamaya konuldu.”





Hukuk devletlerinde bu türlü yapıların olamayacağını, ancak Türkiye’de “hukuk devletinin inşa edilemediğini” belirten Tantan, modern bir devlet için; özgürlük, adalet ve güvenlik olması gerektiğini vurguladı.