Eski il başkanı AKP teşkilatına silah dağıtımı konusunda Erdoğan’ı işaret etti

15 Temmuz gecesi İstanbul Havalimanı’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağında yer alan AKP eski İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in öne sürdüğü silah dağıtımı konusunda Erdoğan’ı işaret etti. Temurci, “Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanının aracının kasasına kalaşnikof koyabilecek, dağıtabilecek, bu ülkede hangi Allah’ın kulu var?” dedi.





SOYLU’DAN DAHA ÇOK DAMAT ALBAYRAK İŞİN İÇİNDEDİR

Temurci, TV5’te katıldığı bir programda Sedat Peker’in dün ortaya attığı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz ve sonrasında silah dağıttığı iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 15 Temmuz döneminde AKP İstanbul İl Başkanı Temurci, “Benim gençlik kolları başkanım şayet böyle bir şeyin içerisindeyse, açık ifade edeceğim, Sayın Soylu’dan çok daha fazla bu işin içerisinde damat Berat Albayrak olduğunu düşünüyorum” dedi.





CUMHURBAŞKANI’NDAN HABERSİZ DAĞITACAK HANGİ ALLAH’IN KULU VAR?

AKP’de Erdoğan’dan habersiz birşey yapılamayacağını vurgulayan Temurci, “Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanının aracının kasasına kalaşnikof koyabilecek, dağıtabilecek, bu ülkede hangi Allah’ın kulu var?” diye sordu.