Eski INTERPOL Başkanı’na 13.5 yıl hapis cezası

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (INTERPOL) eski başkanı Meng Hongwei’nin Çin’de yargılandığı yolsuzluk davasında karar bugün çıktı. Mahkeme, geçtiğimiz aylarda rüşvet aldığını itiraf eden Hongwei’yi 13.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.





Reuters’ın aktardığı habere göre hapis cezasının yanı sıra Hongwei’nin 2 milyon yuan (1.7 milyon TL) ödemesine de hükmedildi.





INTERPOL’ün başına geçen ilk Çinli isim olan Hongwei, 2005-2017 yılları arasında Çin polis teşkilatındaki konumunu kullanarak yaklaşık 15 milyon TL rüşvet almakla suçlanıyordu.





Hongwei, Eylül 2018’de INTERPOL’deki görevini yürüttüğü sırada Fransa’nın Lyon kentinden ayrılarak Çin’e gitmiş, ailesi kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunmuştu. Çin’de gözaltına alındığı ortaya çıkan Hongwei hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.