Eski istihbaratçı Sabri Uzun gözaltına alındı: İşte sebebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.





Sabri Uzun dün sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:





"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,

Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı.

Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır.

Eğitimsiz toplum böyle olur."





SOYLU DÖNEMİNDE GÖREVDEN ALINDI, YERLİKAYA DÖNEMİNDE HAKLARI İADE EDİLDİ

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun, Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti. Uzun'un paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişi yasaklanmıştı.





Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Disiplin Kurulu'na verilen Uzun, hakkında kararı yargıya taşıdı. Emekli olduktan sonra hakları elinden alınan Uzun'un başvurusu idari yargı tarafından kabul edildi. Karar, İçişleri Bakanlığı'na tebliğ edildi. Tebliğin ardından bakanlık yargı kararını işleme koydu ve Uzun'un rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş hakları Eylül 2023'te iade edildi.







