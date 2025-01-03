Samanyolu Haber /Gündem / Eski istihbaratçısı Sabri Uzun adli kontrolle serbest bırakıldı: Başsavcılık itiraz edecek /03 Ocak 2025 13:04

Eski istihbaratçısı Sabri Uzun adli kontrolle serbest bırakıldı: Başsavcılık itiraz edecek

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, "Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı Ankara'dan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın hakimlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Uzun, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın, Uzun'un adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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