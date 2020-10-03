Samanyolu Haber /Dünya / Eski İtalyan bakan göçmenleri açık denizde bekletmekten yargı önünde /03 Ekim 2020 15:10

Eski İtalyan bakan göçmenleri açık denizde bekletmekten yargı önünde

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İçişleri bakanı olduğu sırada göçmenleri denizde beklettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

SHABER3.COM

İtalyan siyasetçi, göçmenleri yasa dışı olarak denizde alıkoyması nedeniyle "Adam kaçırma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor. Hadise Sicilya'da yaşandığı için dava burada görülüyor.

Salvini, temmuz 2019'da içinde 100'den fazla göçmenin bulunduğu Gregoretti gemisini günlerce denizde bekletmiş ve Augusta Limanı'na yanaşmasını engellemişti.

İtalyan siyasetçi suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca senatörlüğü de düşebilir.

Göçmen karşıtı bloğun başında bulunan Salvini, 'Akdeniz'in dört bir yanından ülkeye akın eden ve yasal belgeleri bulunmayan göçmenlerin akınını yavaşlatarak ulusal çıkarlara hizmet ettiğini' öne sürüyor.

Ayrıca aşırı sağcı, popülist lider, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Şimdi olsa yine yapardım." sözleriyle o zamanki kararından geri adım atmadığını dile getirdi.

Kamuya kapalı gerçekleşen ön duruşmada Yargıç Nuzio Sarpietro'nun ilk celsede karar vermesi beklenmiyor.

İtalyan basını, yargıcın herhangi bir karar vermeden önce Başbakan Giuseppe Conte'yi de dinlemek isteyebileceğini belirtiyor.

İtalya Senatosu, şubat ayında halen senatör olan Matteo Salvini'nin yargılanmasının önünü açmak için dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Salvini, içişleri bakanlığı yaptığı 14 ay boyunca, kurtarılan göçmenleri taşıyan gemilerin İtalyan limanlarına yanaşmalarını defalarca reddetti.

Sert göçmen karşıtı söylemler kullanan ve sık sık mülteci ve göçmen karşıtı etkinlikler organize eden Salvini, muhalefette olmasına rağmen ülkenin en büyük siyasi partisi konumunda bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski İtalyan bakan göçmenleri açık denizde bekletmekten... Sonraki Haber >>

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:25