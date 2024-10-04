Eski İYİ Partili milletvekilinin evinde yangın çıktı: Alevlerden zor kurtuldu

Bakırköy'de bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki, boş iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanlar kısa sürede apartmana doldu. Bina sakinleri ile binada oturduğu öğrenilen iş insanı ve 27. dönem İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz kendini dışarıya attı.



YAŞLI KADIN MAHSUR KALDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İkinci katta oturan ve yürüme güçlüğü çeken bir kadın ise, dışarı çıkamadı. Yaşlı kadın dumandan etkilenmemesi için evin balkonuna çıkarıldı. Sokakların dar olması, uygunsuz park ve sürücülerin yangın çıkan binanın sokağını kullanmak istemesi nedeniyle ekipler itfaiye aracıyla sokağa giremedi.



Balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarılmak istendi ancak itfaiye sepetine binmek istemedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yaşlı kadını sandalye yardımıyla balkondan aldı.



İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.